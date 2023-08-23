على هامش قمة بريكس.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره البيلاروسي لهذا السبب

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ،اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، وذلك على هامش حوار بريكس بلس، وبريكس أفريقيا، المنعقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف العمل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تناول الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.