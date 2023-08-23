بنجلاديش تدعم انضمام الجزائر إلى بنك بريكس

التقى وزير المالية الجزائري ، لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المومن، على هامش القمة الـ15 لمنظمة بريكس المنعقدة بالعاصمة جوهانسبورغ.

ووفق بيان للوزارة الجزائرية فإن “اللقاء يُعد فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، فضلا عن آفاق تطويرها وتعزيزها، لا سيما في القطاع المالي، قطاع المحروقات وقطاع الصيدلاني وكذلك مواد البناء”.

كما أكد الطرفان خلال اللقاء، إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة، بالإضافة إلى التطرق إلى آفاق انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية، حيث أعربت دولة بنغلاديش، بصفتها عضوًا في هذا البنك، عن دعمها لهذا الانضمام.

وبخصوص التعاون في مجال المالية، ناقش الطرفان فرصة إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي والترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات.