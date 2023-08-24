العالم المصري حاتم زغلول يكشف تفاصيل اختراعه جهاز "الواي فاي"

قال حاتم زغلول مخترع شبكات "الواي فاي"، إنه كان مهتم للغاية بالإنترنت، قبل تطويره لجهاز الواي فاي، متابعا: سرعة الانترنت عام 1989 كانت بطيئة للغاية وتخرج 300 معلومة في الثانية.



وأضاف “حاتم زغلول” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، طلب مني تقديم مقترح تطوير التكنولوجيا، ولذلك عودت لدراستها بمشاركة زميل له في هذا المجال.



واسترسل: خدمة "الواي فاي" كانت موجودة، منذ فترة ولكنها كانت بطيئة، وعملنا على تطويرها، منوها بأن فكرة تصغير نموذج الواي فاي استغرق 7 سنوات، وهذا الامر أحد ضجة كبيرة.

