عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم المصري حاتم زغلول يكشف تفاصيل اختراعه جهاز "الواي فاي"

حاتم زغلول مخترع
حاتم زغلول مخترع شبكات "الواي فاي"

قال حاتم زغلول مخترع شبكات "الواي فاي"، إنه كان مهتم للغاية بالإنترنت، قبل تطويره لجهاز الواي فاي، متابعا: سرعة الانترنت عام 1989 كانت بطيئة للغاية وتخرج 300 معلومة في الثانية.

وأضاف “حاتم زغلول” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على قناة دي أم سي، طلب مني تقديم مقترح تطوير التكنولوجيا، ولذلك عودت لدراستها بمشاركة زميل له في هذا المجال.

واسترسل:  خدمة "الواي فاي" كانت موجودة، منذ فترة ولكنها كانت بطيئة، وعملنا على تطويرها، منوها بأن فكرة تصغير نموذج الواي فاي استغرق 7 سنوات، وهذا الامر أحد ضجة كبيرة.
 

حاتم زغلول شبكات الواي فاي الانترنت سرعة الإنترنت التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

أكبر صفقة .. تفاصيل مهمة بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

دعاء فك الكرب الشديد .. 10 كلمات نبوية رددها 7 مرات للفرج السريع

ترشيحاتنا

أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم.. وان بلس تشوق لمفاجأة كبرى

بعد القبض عليهم.. مفاجأة غير سعيدة لرجال أعمال متهمين بتهريب آثار مصر

ترامب: أمريكا تعيش حالة تدهور بسبب الديمقراطيين

إطلاق سراح محامي ترامب السابق رودي جولياني بعد تسليم نفسه

"الطفولة والأمومة" يتدخل لتقديم الدعم لطفلة مريضة بفيروس نقص المناعة البشري بالشرقية

5 ساعات كاملة من الرعب.. القصة الكاملة لحريق مصنع كرتون بالبحيرة|صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تختلف عن المتحورات السابقة.. دراسة تكشف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

صورة مذهلة لحالة الشمس عندما تموت.. شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يحاول إطلاق النار على زوجته بمدينة طرابلس

أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ