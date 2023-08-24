عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب مكالمة من السيسي.. رئيس قناة السويس يقطع مداخلته مع أحمد موسى |فيديو

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

اعتذر الفريق أسامة ربيع، من استكمال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مساء أمس الأربعاء، بسبب مكالمة هامة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحديث عن آخر المستجدات الخاصة بقناة السويس في الفترة الحالية. 

وكانت قناة السويس قد شهدت حادثًا أمس الأول وهو تصادم ناقلتين خلال العبور في قناة السويس، مما تسبب في تعطيل القناة، إلا أنه بفضل جهود الرجال المتواجدة في القناة تم حل الأمر بشكل سريع، وعبور الناقلتين من قناة السويس. 

أسامة ربيع يكشف تفاصيل حل أزمة تصادم ناقلتين بقناة السويس

وكان أسامة ربيع، يتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن تفاصيل حل أزمة تصادم الناقلتين، إلا أنه اعتذر عن استكمال المداخلة على الهواء، بسبب مكالمة عاجلة له من الرئيس السيسي، ليغلق الهاتف وسط ترحيب من الإعلامي أحمد موسى. 

وقال أسامة ربيع: “معلش أنا مضطر أقفل دلوقتي عشان الرئيس السيسي بيكلمني”.

وأعلن أسامة ربيع، عن انتظام حركة الملاحة داخل القناة والحركة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين، بعد تصادم ناقلتين خلال العبور في قناة السويس، لافتًا إلى أن الناقلتين عبرتا من قناة السويس، إذ خرجت الناقلتان تباعا، وبدأت القناة تسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة. 

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ والصعب، لافتا إلى أن قاطرات الهيئة نجحت في حل الأزمة بشكل طبيعي، وانتظمت حركة الملاحة بصورة طبيعية، إذ إن الهيئة لديها إمكانيات وقدرات وخبرات عالية وكفاءة قادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة. 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الناس اشتغلت طول الليل عشان تحل الأزمة دي، أنا كنت موجود في القناة لحد الفجر وصليت الفجر مع الناس، عشان متقفش حركة الملاحة، إحنا بنحارب الزمن مع أي أزمة لانتظام حركة الملاحة، وعدم وجود أي مشاكل في الملاحة". 

الرئيس السيسي أسامة ربيع أحمد موسى قناة السويس على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 |فيديو

سعر العمرة 2023 لكافة المستويات ..خاص

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

مهنئاً الزمالك.. فرج عامر يثير الجدل بهذا المنشور

ترشيحاتنا

البرهان: نقاتل من أجل السودان لا لجهة أو أشخاص

الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه

بسبب مكالمة من السيسي.. رئيس قناة السويس يقطع مداخلته مع أحمد موسى |فيديو

مسؤول إسرائيلي يقدر اتفاق سلام مع دولة عربية مطلع العام المقبل

رئيس إقليم وسط الصعيد يكشف تفاصيل مشروع ألف مبدع في المنيا وسوهاج والوادي الجديد

جيلي باندينو هاتشباك للبنات بسعر مغرِ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ .. وهذه رسالة الخطيب له

بعد حلق شعرها.. أعراض مرض أسما شريف منير

فضلت البيت لهذا السبب.. بكاء مذيعة بي بي سي البريطانية على الهواء

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ