بسبب مكالمة من السيسي.. رئيس قناة السويس يقطع مداخلته مع أحمد موسى |فيديو

اعتذر الفريق أسامة ربيع، من استكمال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مساء أمس الأربعاء، بسبب مكالمة هامة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحديث عن آخر المستجدات الخاصة بقناة السويس في الفترة الحالية.

وكانت قناة السويس قد شهدت حادثًا أمس الأول وهو تصادم ناقلتين خلال العبور في قناة السويس، مما تسبب في تعطيل القناة، إلا أنه بفضل جهود الرجال المتواجدة في القناة تم حل الأمر بشكل سريع، وعبور الناقلتين من قناة السويس.

أسامة ربيع يكشف تفاصيل حل أزمة تصادم ناقلتين بقناة السويس

وكان أسامة ربيع، يتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن تفاصيل حل أزمة تصادم الناقلتين، إلا أنه اعتذر عن استكمال المداخلة على الهواء، بسبب مكالمة عاجلة له من الرئيس السيسي، ليغلق الهاتف وسط ترحيب من الإعلامي أحمد موسى.

وقال أسامة ربيع: “معلش أنا مضطر أقفل دلوقتي عشان الرئيس السيسي بيكلمني”.

وأعلن أسامة ربيع، عن انتظام حركة الملاحة داخل القناة والحركة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين، بعد تصادم ناقلتين خلال العبور في قناة السويس، لافتًا إلى أن الناقلتين عبرتا من قناة السويس، إذ خرجت الناقلتان تباعا، وبدأت القناة تسير بشكل طبيعي في الفترة الراهنة.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطارئ والصعب، لافتا إلى أن قاطرات الهيئة نجحت في حل الأزمة بشكل طبيعي، وانتظمت حركة الملاحة بصورة طبيعية، إذ إن الهيئة لديها إمكانيات وقدرات وخبرات عالية وكفاءة قادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "الناس اشتغلت طول الليل عشان تحل الأزمة دي، أنا كنت موجود في القناة لحد الفجر وصليت الفجر مع الناس، عشان متقفش حركة الملاحة، إحنا بنحارب الزمن مع أي أزمة لانتظام حركة الملاحة، وعدم وجود أي مشاكل في الملاحة".