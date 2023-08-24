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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة مذهلة لحالة الشمس عندما تموت.. شاهد

صدى البلد

سؤال قد شغل بال الكثيرين من المهتمين بعلوم الفضاء كيف ستبدو الشمس عندما نموت هذا ما فسره تقرير نشرته جريدة الديلي ميل بعد أن  أجاب عليه التلسكوب الفضائي جيمس ويب والذي يعد تابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا، والذي قد حصل على صورة لسديم الحلقة أو مسييه 57، والذي يعد أحد أشهر مجموعة السدم الكوكبية في السماء.

وقد ظهرت أحدى الصور من تلسكوب جيمس ويب والذي يظهربه الشكل الحلزوني لمجرّة "فانتوم" في المراحل النهائية
وقد توضح الصورة تلك المراحل النهائية من حياة تلك النجم البعيد، من خلال تقديم لمحة سريعة عما سيحدث للشمس وذلك  خلال نحو 5 مليارات سنة  وأار التقرير عن بعض الميزات الجديدة لتلك البنية المذهلة للسديم والتي تشبه كعكة الدونات من الغاز المتوهج.

 

علوم الفضاء التلسكوب الفضائي وكالة الفضاء الأميركية الشكل الحلزوني

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