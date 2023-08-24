إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة طريق الزهار وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وتمم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال كلا من "محمد ح ه ز " 55 سنة عامل زراعي مقيم ابو شلبي دائرة مركز فاقوس مصاب بكدمة بالضلوع و"توفيق م ح ه" 24 سنة مصاب بإشباة كسر بالساق اليمني وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة طريق الزهار وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وتمم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة