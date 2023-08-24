مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل بطريق الكسارة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال كلا من "أحمد ع ا ا" 22 سنة مقيم الكسارة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم إستقبال "أحمد س ي م" 15 سنة مقيم الصالحية مصابا بكدمات متقرفة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل بطريق الكسارة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.