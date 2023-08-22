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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير طبي جديد.. مفاجأة تقلب الموازين في قضية منهية حياة ابنها وطبخه بالشرقية

المتهمة بقتل ابنها
المتهمة بقتل ابنها وطبخه بمحافظة الشرقية

رصدت قناة العربية تقريرًا عن قضية قاتلة ابنها وطبخه بالشرقية، في واحدة من أبشع الحوادث التي شهدتها جمهورية مصر العربية في الأشهر الأخيرة، في القضية التي تحولت لقضية رأي عام بعد تسليط الضوء عليها بشكل كبير من قبل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة خلال الفترة الحالية. 

تقرير أمام المحكمة يقلب الموازين

وكشف التقرير الذي رصدته القناة، أن قضية منهية ابنها وطبخه بالشرقية شهدت تطورات جديدة قد تقلب الموازين في القضية، وذلك من خلال سابع جلسات محاكمتها في جنازيات الزقازيق. 

 الواقعة بدأت بأم انهت ابنها ثم طبخته، فيما حاول محامي قاتلة ابنها بالشرقية إثبات أنها تعاني من اضطرابات نفسية، إذ أن المحكمة أجلت الجلسة من أجل الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بها خلال الفترة الحالية. 

تحدث سمير صالح، محامي والد الطفل، خلال تصريحات مع قناة "العربية" قائلا إن هذا التقرير الذي أجلته المحكمة للإطلاع، "اللي حابب يعرف التقرير في إيه محدش عارف، ولكن تكهن مني قد يكون فيه اختلاف عن التقرير اللي فات، وده شيء وارد جدا من مجريات الأمور، ومش هيبقى فيه فصل في القضية في جلسة اليوم". 

وأضاف: "كده المحكمة قدامها تقريرين تقرير مختص من العباسية، وتقرير أكاديمي، تقرير العباسية ده مختص، أما الأكاديمي ده هيبقى فيه كلام تاني خالص". 

وكشف تقرير الطب النفسي عن سلامة المتهمة عقليًا ونفسيًا ومسؤولياتها كاملة عن ارتكاب الجريمة، فيما تنتظر المحكمة تقريرًا آخر قد يأتي بنتائج مختلفة بحسب محامي المجني عليه. 

وتعد قضية قاتلة ابنها في محافظة الشرقية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية بشكل عام، والتي شغلت الرأي العام بصورة واسعة على مدار الأشهر الماضية، ألا أن التقرير المنتظر الذي تم تقديمه للقاضي قد يكون سبب في تغيير وقلب الموازين بالكامل خلال القضية اليوم. 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قد انهالت من التعليقات، إذ عبر الكثير من المتداولين عن استيائهم وحزنهم الشديد مما ارتكبته هذه السيدة من جريمة بشعة دون أي رحمة أو قلب. 

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