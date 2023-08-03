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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طلب جديد من اللجنة الخماسية المشكلة لفحص حالة قاتلة ابنها بالشرقية

صدى البلد

ادت اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، المكلفة بفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته بالشرقية حلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وطالبت بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة، ورسم مخ لها بالكهرباء لبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك لجلسة 22 أغسطس المقبل لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.

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كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها.

وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.

https://fb.watch/mbicbMJkuI/?mibextid=9R9pXO

 

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