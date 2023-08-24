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رئيس التحرير
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القابضة للمياه: استكمال مرحلة التقييم الميدانى لجائزة التميز لمراكز خدمة العملاء والخط الساخن

صدى البلد

يواصل فريق إدارة جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مرحلة التقييم الميدانى لمراكز خدمة العملاء والخط الساخن المؤهلة من مرحلة التقييم المكتبى، والتى أجراها أعضاء فريق المقيمين وفريق الجودة، حيث يتم فى تلك المرحلة المراجعة النهائية والتأكد من جميع الأدلة والمستندات التى تدعم جودة الخدمة المقدمة وتقييم أثر المبادرات التى يتم اتخاذها فى مركز خدمة العملاء أو الخط الساخن.

وتستمر فرق التقييم بالمرور الميدانى على المراكز المتأهلة، والتى بدأت أولى جولاتها الميدانية الأحد الماضى وتستمر حتى الاثنين القادم.

وشملت الزيارات الميدانية تفقد فريق التقييم الخط الساخن 125 بالعباسية ومركز خدمة العملاء بمصر الجديدة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ومركز خدمة العملاء السنطة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية مركز خدمة العملاء ببركة السبع وشبين الكوم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والخط الساخن بشركة الصرف الصحي بالقاهرة ومراكز خدمة العملاء بابو قير والنوبارية والإبراهيمية والمندرة والرمل ومحرم بيك والخط الساخن بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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