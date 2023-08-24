فرج عامر يكشف تطورات موقف أجاي مع سموحة

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تتعلق باللاعب جونير أجاي نجم الأهلي السابق، وسموحة حالياً.

وكتب: “اجآي ربنا يكمل شفاه علي خير عقده أول سنة ٤٦٥ ألف دولار وللأسف لم يلعب نهائيا وتم عمل جراحة جديدة له وهو تحت العلاج حاليا ، وعقده تاني سنة أكتر من ٢٠٠ ألف دولار”.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات موقف جونيور أجاي نجم الأهلي السابق وسموحة الحالي عقب إصابته منذ فترة طويلة .

سموحة يفسخ عقد أجاي

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن سموحه يرغب في فسخ تعاقده مع اجاي خلال الفترة الحالية ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين حتي الآن.

وأضاف شوبير أن اجاي فور انضمامه لسموحة أصيب ولكنه لم يقم بالعلاج الطبيعي بشكل سليم مما ادي لتفاقم الإصابة وطول مدة العلاج.