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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تطويل وكثافة ونعومة.. 3 أطعمة تعالج مشاكل شعرك في أسرع وقت

صدى البلد

إذا كنت تعاني من توقف نمو الشعر وتساقط الشعر قد يكون السبب  إضافة المواد الحافظة، والجلوتامات أحادية الصوديوم، واللحوم المحقونة بالستيرويد، والتلوث، واستنزاف طبقة الأوزون، كلها تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

 

هناك عوامل أخرى مثل العمر وعلم الوراثة والنظام الغذائي تحدد أيضًا مدى سرعة نمو الشعر. ومع ذلك، فإن العامل الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه هو الطعام الذي تستهلكه، لذلك، قمنا بتجميع قائمة تضم   الأطعمة الرائعة التي لن تساعد شعرك على النمو بشكل أسرع تساقط الشعر، وستعزز نمو الشعر الجديد.   وفقا ل India today   

 

 

تتكون بصيلات الشعر من بروتين يسمى الكيراتين، ويعتبر البيض مصدرًا غنيًا للبروتين والبيوتين والمواد المغذية الأخرى مثل الزنك والسيلينيوم. 

يعد استهلاك كمية كافية من البروتين أمرًا ضروريًا لنمو الشعر، ويتوسط البيوتين في تحويل أشكال البروتين الأخرى إلى الكيراتين. 

من الضروري تضمين بضع بيضات في نظامك الغذائي للحصول على شعر صحي. 

 

السبانخ مليئة بالفولات والحديد والفيتامينات A وC. وهو فيتامين الشعر العادي في أكثر أشكاله الخام. كل هذه العناصر الغذائية تعزز نمو الشعر وإصلاحه.

 لقد ثبت أن نقص الحديد هو سبب تساقط الشعر، والسبانخ عبارة عن حزمة طاقة يمكن استهلاكها بأي شكل من الأشكال. يمكن للأشخاص الذين لا يحبون طعم السبانخ أن يضعوها في عصائرهم، ولن تعرف حتى بوجودها.

 

يعتبر السمك مصدراً غنياً بالأوميجا 3، الذي يساعد على تكوين بصيلات شعر جديدة، مما يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر، وبالطبع يساهم في جودة الشعر أيضاً. الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل غنية بدهون أوميغا 3. وبدلاً من ذلك، تعد كبسولات زيت السمك مصدرًا رائعًا لدهون أوميغا 3 وأوميغا 6.

الشيخوخة الشيخوخة المبكرة بصيلات الشعر تساقط الشعر وقف نمو الشعر كثافة الشعر

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