الجلطة القاتل الصامت.. أعراض تدل على الإصابة بها.. تعرف عليها

الجلطة من أكثر الأمراض التي تسبب الوفاة للإنسان، وهي حالة طبية خطيرة قد تكون مميتة ويُصاب ملايين الأشخاص حول العالم كلّ عام بجلطة دموية في أحد أوردتهم، وعلى الرغم من خطورة الجلطات الدموية الا أنه من الممكن تجنّب معظمها .. من خلال بعض الإجراءات الوقائية البسيطة.

تُقدّم في هذا التقرير نرصد اعراض الجلطات الدموية وغيرها وتأثيرها على الجسم بكل أنواعها وفقاً لموقع vigourtimes

الجلطة الدماغية

تحدث الجلطة الدماغية عندما ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، تؤدي إلى منع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وبدء خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق، يحدث هذا بشكل شائع بسبب انسداد الشريان أو النزيف في الدماغ، يمكن أن تتسبب الجلطة الدماغية في تلف دائم في الدماغ أو إعاقة طويلة الأمد أو الموت.



أعراض الجلطة الدماغية

الصداع:

الصداع الذي يظهر فجأة ودون سابق إنذار، أو الصداع غير عادي، والذي قد يكون مصحوبًا بتشنّج في الرقبة، أو آلام في الوجه، أو آلام بين العينين، أو تقيؤ فجائيّ، أو تغيرات في الحالة الإدراكية، في بعض الأحيان قد يدل على الإصابة بالسكتة الدماغية.



صعوبات في المشي:

إذا أُصيب شخص بالسكتة الدماغية فقد يتعثر، أو يشعر بدوخة، أو يفقد توازنه أو يفقد قدرة التنسيق بين الحواس مثل، الحركة والكلام.



صعوبات في التكلّم:

إذا أُصيب شخص بالسكتة الدماغية فقد يُصبح كلامه متثاقلًا، أو قد يفقد القدرة على إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ما يحدث له .

يشعر بشلل أو خدر في جانب واحد من الجسم

إذا أُصيب شخص بالسكتة الدماغية قد يفقد الإحساس، أو يشعر بشلل نصفي في جانب واحد من الجسم.



صعوبات في الرؤية:

إذا أُصيب شخص بالسكتة الدماغية فقد يُعاني من تشوّش الرؤية بشكل فجائيّ، وقد يفقد الرؤية للحظات قليلة، وقد يُعاني من ازدواجية الرؤية.



أعراض الجلطة القلبية:

ضغط وألم في الصدر:

يعد ألم الصدر أحد أهم الأعراض المميزة للجلطة القلبية وأكثرها شيوعًا إذ يظهر الألم على شكل انزعاج أو ضغط أو امتلاء في الصدر ويشعر به المريض في منتصف الصدر تحديدًا وقد يستمر الشعور لمدة تزيد عن بضعة دقائق أو قد يزول ومن ثم يعود ،قد تكون هذه العلامات تدل على عدم حصول عضلة القلب على الأكسجين الكافي.

في بعض الحالات قد ينتشر الألم لمناطق أخرى من الجسم مثل:

الذراعين.

الظهر.

الرأس والرقبة.

الحلق.

الأسنان.

الفك.

الكتف.

الجزء العلوي من الأمعاء.

ضيق في التنفس:

يعد الشعور بضيق التنفس علامة على عدم قدرة ضخ القلب للدم بشكل كافي كما يحدث في الجلطة القلبية ،لذلك يرتبط القلب والتنفس ببعضهما البعض ارتباطًا مباشرًا إذ يضخ القلب الدم حتى ينتشر إلى الأنسجة وإلى الرئتين للحصول على الأكسجين.

الإرهاق:

قد يكون الإرهاق أحد العلامات الأقل شيوعًا للجلطة القلبية ولكنه أكثر شيوعًا عند النساء مقارنًة بالرجال، قد يكون للإرهاق أسباب عديدة ولكن يكون السبب يستدعي القلق كالجلطة القلبية إذا لاحظت الآتي:﻿

تشعر بالتعب بشكل أكبر من المعتاد.

الإرهاق لا يسمح لك بالقيام بالأنشطة اليومية العادية.

شعورك بضعف حاد ومفاجئ.



مشكلات في الجهاز الهضمي:

وقد يشعر المريض أيضَا بأعراض في الجهاز الهضمي مثل عدم الارتياح في الجزء العلوي الأوسط من البطن وأحيانًا قد يتمثل ألم النوبة القلبية كألم في المعدة قد يعبر عنه المريض بثقل أو ضغط وليس كألم حاد ،من الممكن أن يكون الغثيان من الأعراض المبكرة للجلطة القلبية وقد يتطور لدرجة التقيؤ.

اعراض جلطة القدم:

تظهر أعراض الجلطة في القدم أو الساق نتيجة عدم قدرة الدم على الوصول للقلب وإعاقته نتيجة الجلطة التي تسد الوريد.

العلامات المبكرة لجلطة الساق تشمل الشعور بالألم والذي يزداد مع ثني القدم، ظهور تورم في الساق، الإحساس بدفء أو سخونة في الساق، ظهور احمرار على الجلد، تشنجات في الساق.

ظهور لون أزرق أو أبيض في جلد الساق.

بروز الأوردة في الساق وانتفاخها لدرجة يمكنك رؤيتها مع الشعور بصلابتها أو رقتها.

أعراض الجلطة خطيرة إذا كانت الحالة خطير تشمل الآتي:

السعال المفاجئ وقد يكون مصحوبا بالدم.

-ضيق وألم حاد في الصدر.

-الشعور بألم في الرقبة أو الكتف أو الفك.

-سرعة التنفس أو ضيق التنفس.

-الشعور بألم عند التنفس.

-الدوار الشديد.

-تسارع ضربات القلب.



اعراض الجلطة القلبية كم تستمر:

يمكن تحديد مدة الأزمة القلبية تبعًا للأعراض التي تظهر على المريض، حيث تستمر معظم الأعراض لبضع دقائق.

ليس بالضرورة أن تكون الأعراض مشابهة لما هو موجود في الكتب عند جميع المرضى، حيث يمكن أن تبدأ بعض الأعراض الخفيفة قبل عدة أيام من حدوث النوبة الفعلية

، ويمكن أن تبدأ النوبة بألم شديد يستمر من 15 - 20 دقيقة وقد يكون أكثر من ذلك في حالات أخرى

تختلف مدة الأزمة القلبية تبعًا لشدتها، حيث يمكن أن يحدث بعضها بشكل مفاجئ، بينما قد يبدأ بعضها الآخر ببطء.



اعراض الجلطة في المخ:

تغيرات في الرؤية (الرؤية الضبابية أو السوداء أو تشوش مفاجئ في الرؤية) في واحدة من العينين أو كلتيهما.

العمه البصري (عدم القدرة على التعرف إلى الأشياء المحيطة).

نوبات تشنج.

صعوبة واضطرابات الكلام (قد يتمكن المريض من التحدث لكن تبدو كلماته غير مفهومة).

عدم القدرة على تنسيق الحركة وفقدان التوازن.

الصداع المفاجئ الشديد.

شعور بالدوار ورغبة في القيء.

تدلي الوجه.

الشعور بالارتباك وعدم القدرة على فهم ما يُقال.

فقدان الإحساس أو الشلل في بعض مناطق الوجه أو الذراع أو الساق أو في جانب واحد من الجسم.

صعوبة في الأكل أو الشرب قد يحدث اختناق عند البلع.



اعراض جلطة الرؤية

ألم شديد وغير مبرر في منطقة الصدر أو الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك، من الممكن أن يتشابه هذا الألم مع أعراض النوبة القلبية.

جلد شاحب اللون يميل إلى اللون الأزرق.

تسارع ملحوظ في ضربات القلب.

التعرق المفرط.

زيادة الإحساس بالقلق والتوتر أو الدوخة أو الإغماء.

صوت صفير عند التنفس.



اعراض الجلطة الدموية:



قد لا تكون أعراض تجلط الأوردة العميقة واضحة للغاية. أو قد تلاحظ علامات مثل الألم أو التورم أو الاحمرار أو السخونة في ساقك.

في حال لم يتم علاجه، فقد يؤدي تجلط الأوردة العميقة إلى انسداد رئوي، وهو ما يظهر في أعراض مثل صعوبة التنفس أو الدوار أو الإغماء أو تسرع النبض أو السعال الدموي وتشمل الأعراض مايلي:

​ألم في الساق.

تورم في الساق أو اليد.

احمرار أو تشوه جلد الساق.

الشعور بالدفء في الساق المتضررة.

​ضيق مفاجئ في التنفس.

ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس أو السعال.

سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب.

سعال مصحوب بالدم.

الشعور بالدوار أو الإغماء.