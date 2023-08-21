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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. 3 أطعمة تصيبك بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تحدث السكتات الدماغية عندما يتم تقييد تدفق الدم إلى الدماغ أو انسداده ، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية أو الأوعية الدموية المكسورة. 

ترتبط السكتات الدماغية بأمراض الدورة الدموية ، ولكن النظام الغذائي للفرد له أيضًا تأثير كبير على مدى احتمالية الإصابة بسكتة دماغية. 

يجب على كبار السن ، على وجه الخصوص ، تجنب الأطعمة التالية ، وهي الأطعمة التي تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أو الأطعمة التي تسبب السكتة الدماغية.

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الأطعمة التي تسبب السكتة الدماغية

لحوم مدخنة
يمكن أن تزيد اللحوم المدخنة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لأن هذه اللحوم مليئة بالصوديوم، يؤدي ارتفاع مستويات الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو أحد عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. 

تحتوي اللحوم المدخنة أيضًا على مادة حافظة تسمى النتريت ، والتي تصلب الشرايين وتضيقها، النظام الغذائي المثالي يستبعد جميع اللحوم المدخنة والمعالجة، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فتأكد من أن لحمك يتغذى على الأعشاب وأنه عضوي وخالي من النترات ويصنف على أنه لحم بقري بنسبة 100 بالمائة.

المشروبات الغازية للحمية
في عام 2011 ، أجرت جامعة كولومبيا دراسة أظهرت أن الأشخاص الأكبر سنًا الذين يشربون مشروبًا صودا دايتًا واحدًا على الأقل يوميًا يعانون من جلطات أكثر بنسبة 60٪، على الرغم من أن الباحثين لم يكتشفوا السبب الدقيق ، إلا أنه من الآمن لكبار السن تقليل استهلاكهم من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية.

السكتة السكتة الدماغية الأطعمة التي تسبب السكتة الدماغية لحوم مدخنة المشروبات الغازية

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