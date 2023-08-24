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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثورة تصحيح في الزمالك| السر وراء إيقاف المسئولين الستة في النادي.. قرارات نارية للجنة الثلاثية

صدى البلد

في خطوة مفاجئة، قامت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بقيادة اللواء حسن موسي المدير التنفيذي، باتخاذ إجراءات صارمة بإيقاف 10 من كبار الموظفين في النادي. 

 تم منع هؤلاء الموظفين من دخول مقر النادي تحت قرار يتزامن مع توقيت استقالة مجلس مرتضى منصور السابق.

 

 

من تم إيقافهم؟

 

وبحسب مصادر داخلية في نادي الزمالك، تم إيقاف ومنع دخول النادي لعدد من الشخصيات التابعة لمجلس مرتضى منصور السابق. 

وتشمل القائمة الموظفين التاليين: المستشار محمود خالد الذي كان رئيسًا للشؤون القانونية ومديرًا تنفيذيًا سابقًا، ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وحسين كمال مدير إدارة المشتريات، وشريف حسين مدير إدارة العقارات، ومصطفى يحيى نائب مدير الأمن، ووليد بخيت مدير شؤون العاملين، وطارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي، واللواء هاني عبادة مدير الأمن، ومحمود العسال المستشار القانوني لمجلس الإدارة، وإيهاب خضر مدير إدارة الاشتراكات والمالية.

 

ماذا عن مدير الخزينة؟

 

وترددت شائعات عن فصل مدير الخزينة محمود صبحي، إلا أنه لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل رسمي. 

ويجري محمود صبحي عمله بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

 

استقالة مجلس الإدارة وتشكيل لجنة ثلاثية

 

 

وكان مجلس ادارة نادي الزمالك قد تقدم باستقالته إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذى قبل بدوره هذه الاستقالة، وقام بتعيين لجنة ثلاثية من أجل أن تدير النادي حتى الإعلان عن انتخابات جديدة لمجلس ادارة نادي الزمالك

 

وقام الدكتور أشرف صبحي بتعيين اللواء حسن موسى كمدير تنفيذي للزمالك، ومعه أحمد فؤاد الوطن مدير مالي وأيمن شعراوي مدير نشاط رياضي لقيادة الزمالك عقب استقالة مجلس الأبيض السابق.

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