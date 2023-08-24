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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حركة تغييرات مفاجئة في خريطة قيادات وزارة التربية والتعليم.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حركة تغييرات مفاجئة في خريطة القيادات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد .

حيث قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :

  • تكليف خالد عبد الحكم  رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية
  • تكليف راندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، برئاسة الإدارة المركزية للتسرب التعليمي والمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم
  • تكليف إيمان صبرى مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في وزارة التربية والتعليم بمنصب مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولي>
     

على جانب آخر تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 .

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الانتهاء من أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى

وتقرر رسمياً استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والابلاغ عنها بشكل دوري.

كما تقرر أيضا عقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشأت التعليمية، مع التأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم دخول وخروج الطلاب، والتأكيد كذلك على إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس.

التربية والتعليم التعليم تغييرات خريطة القيادات Jobs Education

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