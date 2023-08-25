حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، حملة تموينية مكبرة، برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية، و العميد رئيس مباحث التموين ، والأجهزه الرقابية بالمديرية وقوة من مباحث التموين ..استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين، و الدكتور محافظ شمال سيناء.



تم المرور على الإسواق ومحلات المجمدات والمحلات التجاريه ومحلات بيع السجائر، حيث تم التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتاريخ الصلاحية .

منظفات :

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز كمية من المنظفات المصنعة بدون المواصفات الصناعية ، وبدون ترخيص ومجهولة المنشأ، حيث تم مصادرة الكميات، وإغلاق المنفذ الذى كان يتم فيه البيع .

كما تم تحرير عدد ٢ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن بالإضافة إلى تحرير عدد ٨ محاضر عدم اعلان عن الأسعار وجارى تكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.