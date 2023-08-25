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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق بالعريش

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي الاسواق والمحلات بالعريش

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ،  حملة تموينية مكبرة،  برئاسة  أمانى رسلان مدير عام المديرية، و العميد رئيس مباحث التموين ، والأجهزه الرقابية بالمديرية وقوة من مباحث التموين ..استمرارا لتنفيذ استراتيجية وزارة التموين بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين،  و الدكتور محافظ شمال سيناء. 
 

 تم المرور على الإسواق ومحلات المجمدات والمحلات التجاريه ومحلات بيع السجائر، حيث تم  التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وتاريخ الصلاحية .

 

منظفات :

 

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز كمية من المنظفات المصنعة بدون المواصفات الصناعية ، وبدون ترخيص ومجهولة المنشأ، حيث تم  مصادرة الكميات،  وإغلاق المنفذ الذى كان يتم فيه البيع .

كما تم تحرير عدد ٢ محضر سجائر بيع بازيد من السعر الرسمى والمعلن بالإضافة إلى تحرير عدد ٨ محاضر عدم اعلان عن الأسعار  وجارى تكثيف الحملات التموينيه على مستوى المحافظة.

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العريش حملة تموينية الرقابة الاسواق

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