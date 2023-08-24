إزاحة الرمال المتراكمة على طريق الحسنة - المنبطح - القسيمة شمال سيناء

رصدت الإدارة المختصة بمجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، وجود تراكم للرمال على طريق “الحسنة / المنبطح / القسيمة”، وذلك بسبب الرياح المتحركة، ما تسبب في غلق الطرق أمام المارة من المواطنين، تنفيذا لتكليفات المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة.

وعليه، فقد أصدر المحاسب رئيس مركز ومدينة الحسنة، تعليماته على الفور للإدارات المختصة بالتحرك السريع لمسح الطريق بالكامل.

وتوجه فريق عمل من مجلس المدينة، تحت إشراف أسامة محمود، رئيس الحملة الميكانيكية بالمجلس، وذلك لإزاحة ورفع جميع التجمعات الرميلة التي تراكمت على الطريق نتيجة التقلبات المناخية الحالية.

تمشيط الطريق:

وقد تم الدفع بمعدات المجلس لتمشيط الطريق بالكامل حتى مدخل المنبطح، وتم رفع جميع تجمعات الرمال ونقلها بعيدا عن الطريق وفي اتجاه معاكس للرياح.

وأكد رئيس المركز والمدينة، على الإدارات المختصه بضرورة المتابعة بصفة مستمرة لجميع الطرق ورصد أي ظاهرة، وذلك حرصا على سلامة جميع المواطنين بالمركز والمدينة وتسهيل الحركة المرورية على الطرق.

