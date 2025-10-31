قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يأمر الجيش بإرسال عشرات المحامين إلى الحدود مع المكسيك

فرناس حفظي

أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست الجيش الأمريكي بتوفير عشرات المحامين لوزارة العدل للعمل في مناصب مؤقتة في ممفيس بولاية تينيسي، ومواقع أخرى قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، وقد تستمر هذه المناصب حتى الخريف المقبل، وفقًا لمذكرة نُشرت هذا الأسبوع وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وسيتم نقل المحامين العسكريين والمدنيين العاملين في البنتاجون إلى وزارة العدل لإدارة مكاتب تقع على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث تُنفذ عمليات إنفاذ القانون ضد المهاجرين.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست اليوم الجمعة، عن تنفيذ الجيش الأمريكي غارة جوية على قارب يزعم أنه يهرب مخدرات في البحر الكاريبي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه خلال الليل، وبتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة ترين دي أراجوا (TdA)، وهي منظمة إرهابية مصنفة (DTO)، تقوم بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.

وأضاف هيجست أن المعلومات الاستخباراتية كانت تشير إلى تورط السفينة في تهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل مخدرات، وعلى متن السفينة ستة رجال من إرهابيي المخدرات أثناء الغارة التي نُفذت في المياه الدولية، وكانت الغارة الأولى ليلًا.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست الجيش الأمريكي وزارة العدل ولاية تينيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

صلاة

مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي.. انتبهوا لصلاة الجمعة

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

المتحف المصري

حسن المستكاوي يحتفي بالمتحف المصري الكبير: بوستات الشباب حركت الفراعنة

بنك مصر

إتاحة جديدة لخدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر.. تفاصيل

احمد موسي

بالزي الفرعوني.. أحمد موسي يحتفي بافتتاح المتحف المصري

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فيديو

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

