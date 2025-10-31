وزير الدفاع الأمريكي يأمر الجيش بإرسال عشرات المحامين إلى الحدود مع المكسيك

أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيست الجيش الأمريكي بتوفير عشرات المحامين لوزارة العدل للعمل في مناصب مؤقتة في ممفيس بولاية تينيسي، ومواقع أخرى قرب الحدود الأمريكية المكسيكية، وقد تستمر هذه المناصب حتى الخريف المقبل، وفقًا لمذكرة نُشرت هذا الأسبوع وحصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وسيتم نقل المحامين العسكريين والمدنيين العاملين في البنتاجون إلى وزارة العدل لإدارة مكاتب تقع على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث تُنفذ عمليات إنفاذ القانون ضد المهاجرين.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست اليوم الجمعة، عن تنفيذ الجيش الأمريكي غارة جوية على قارب يزعم أنه يهرب مخدرات في البحر الكاريبي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه خلال الليل، وبتوجيه من الرئيس ترامب، نفذت وزارة الحرب ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة ترين دي أراجوا (TdA)، وهي منظمة إرهابية مصنفة (DTO)، تقوم بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.

وأضاف هيجست أن المعلومات الاستخباراتية كانت تشير إلى تورط السفينة في تهريب المخدرات، وكانت تعبر طريقًا معروفًا لتهريب المخدرات، وتحمل مخدرات، وعلى متن السفينة ستة رجال من إرهابيي المخدرات أثناء الغارة التي نُفذت في المياه الدولية، وكانت الغارة الأولى ليلًا.