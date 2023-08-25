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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة اليوم من مدينة العلمين

مسجد المولى، بمدينة
مسجد المولى، بمدينة العلمين الجديدة

تنقل القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد المولى، بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح.

وتبدأ بتلاوة للقارئ الشيخ السيد عبدالكريم الغيطاني، وخطيبًا الدكتور أيمن أبو عمر من علماء وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، 25 أغسطس 2023، ولتكون تحت عنوان «قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب».

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم:
: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، بعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن قضاء حوائج الناس من القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف، وجعلها من أحب الأعمال إلى الله.

وتابعت الأوقاف: «إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة - شهرا».

 

العلمين مسجد المولي صلاة الجمعة الأوقاف

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