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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من بوتين عقب مصرع زعيم فاجنر في تحطم طائرة

صدى البلد

وقع الرئيس الروسي فلاديميربوتين ،اليوم الجمعة، مرسوما يلزم المقاتلين شبه العسكريين بأداء اليمين.

وخرج الكرملين عن صمته لأول مرة ،في وقت سابق من اليوم، بشأن الشكوك وأصابع الاتهام له حول حادث تحطم طائرة مجموعة فاجنر الروسية الخاصة ومصرع قائد المجموعة يفجيني بريجوجين ومساعده ديميتري أوكتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن الحقائق بشأن تحطم طائرة قائد فاجنر قليلة والتحقيقات ما زالت جارية.

وأفاد بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يلتق قائد فاجنر مؤخرا.
 

ولفت بيسكوف إلى أن الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين "كذب محض"، مضيفاً أن تصريحات الغرب وراء ذلك.

وأضاف بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يسمح له بحضور جنازة قائد فاجنر.
وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، الأربعاء الماضي، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوزين.

ومن جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو ضمنهم قائد فاجنر ومساعده.

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