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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس نيجيريا يعلن موقفه من التدخل العسكري في النيجر

صدى البلد

قال رئيس نيجيريا  بولا تينوبو ،اليوم الجمعة، أنه تلقى عدة اتصالات هاتفية باعتباره رئيسا لمجموعة إكواس، تحثته على الاسراع في التدخل العسكري بالنيجر لكنه رد عليهم بأنه ينتظر "مشاورة العلماء".

ومن جانبه، أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر السماح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في أراضي البلاد حال وقوع هجوم. 

أفادت وكالة "رويترز"، بأن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تشياني فوض جيشا مالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي بلاده في حال التعرض لهجوم عسكري.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر تمردًا عسكريًا، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وجرى تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

وفي 18 أغسطس أعلن مفوض السلام والأمن، التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلّحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يجري الإعلان عنه رسميًا بعد.

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