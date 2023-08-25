منتخب الأردن للفروسية يتوج بذهبية الرمح | ومصر مركزًا ثالثًا بكأس العالم

حقق منتخب مصر لالتقاط الأوتاد المركز الثالث ، في مسابقة الرمح ضمن بطولة كأس العالم المقامة في جنوب إفريقيا في حين حصل منتخب الأردن علي المركز الأول في المسابقة.



وتشارك في مسابقة الرمح ضمن بطولة كأس العالم المقامة في جنوب إفريقيا تسع دول ، هي مصر والهند والنرويج والسعودية وباكستان والأردن وعمان واليمن بالإضافة لجنوب إفريقيا الدولة المنظمة.

ونجح فرسان منتخب الأردن في حصد المركز الأول وحقق منتخب السعودية المركز الثاني في حين جاء منتخب مصر في المركز الثالث.

وحصد منتخب الأردن ذهبية فرقي الرمح برصيد 159 نقطة وجاء المنتخب السعودي ثانيا برصيد 154 نقطة ومصر ثالثا برصيد 150 نقطة .



وفي الفردي توج الفارس السعودي عبدالوهاب عسيري بالمركز الأول ومواطنة راشد المري ثانيا وفي المركز الثالث فارس باكستان ناصر عباس .



وتضم بعثة منتخب مصر كلا من أحمد مصطفى مساعد المدير الفني رئيسا للبعثة , وآيه عيسى مدربة ، واللاعبون راني هاملت ، مصطفى إدريس ، محمود زقزوق ،غالي صفي الدين ، محمد فوزي .