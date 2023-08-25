غدا| انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في حلوان.. و«البترول» تطمئن السكان

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي ف منطقة حلوان، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" أنها تنفذ أعمال صيانة لخطوط الغاز بشارع رايل، تقاطع شارع المراغي، حلوان، وذلك اليوم السبت الموافق 26 أغسطس 2023، بدءا من الساعة الحادية عشر مساء.

وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز مساء ذلك اليوم.

قطع الغاز عن المنطقة؟

وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر129.