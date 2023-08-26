حازم إمام: طلبت من عامر حسين إقامة الدوري من دور واحد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدرديري منشور لحازم امام عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب:"كابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة المصري " قدمت مقترح لعامر حسين بأن يقام الدوري هذا الموسم من دور واحد، ولكنه أخبرني أن الأنديه ترفض هذا المقترحات، وقولت له مصلحة الكرة المصرية أهم" بحيث ’ول 8 فرق تنافس علي اللقب واخر 10 فرق تنافس علي مقاعد الهبوط".

تلقى النادي الأهلي مكافأة الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي توّجبها مؤخرا بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

على صعيد آخر، يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراتين وديتين فى معسكر النمسا الخارجي استعداداً للموسمالجديد، وذلك يومى 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، وجار الاتفاق على طرفى هاتين المباراتين.