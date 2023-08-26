عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتهم الأول في زيادة خسائر كارثة هاواي الأمريكية.. ليس فردا واحدا

هاواي
هاواي

اعتبرت مقاطعة ماوي في ولاية هاواي الأمريكية أن المتسبب في كارثة الحرائق، جهة رئيسية ضمن جهات أخرى لكنها تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

رفع قانونيون في مقاطعة ماوي، دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء في هاواي بسبب الحرائق التي دمّرت مدينة لاهينا.

استندت الدعوى في أسبابها، أنه كان من الممكن تجنّب الدمار لو قُطِعت خطوط الكهرباء.

تأتي الدعوى القضائية في خضمّ انتقادات متنامية لمزوّد الطاقة عقب حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا.

وأظهرت مقاطع فيديو ما يبدو أنها أسلاك كهربائية تندلع منها شرارات قرب نباتات قبل ساعات من وقوع المأساة.

وتقول الدعوى إنه كان هناك كثير من التحذيرات من رياح قوية جراء إعصار، لكن مجموعة هاوايان إلكتريك والشركات التابعة أهملتها وأبقت خطوط الكهرباء تعمل.

وجاء في نصّ الدعوى المرفوعة الخميس: "لقد أشعلت خطوط الكهرباء على نحو يمكن توقعه حريق لاهينا السريع والمميت والمدمر والذي أتى بالكامل على مساكن وشركات وكنائس ومدارس ومواقع ثقافية تاريخية".

كما ورد فيه "كان المدعى عليهم يعلمون أن الرياح العاتية المتوقعة (من خدمة الأرصاد الجوية الوطنية) ستطيح بأعمدة كهرباء وتسقط خطوط كهرباء وتشعل الغطاء النباتي".

واعتبرت المقاطعة أن "المدعى عليهم كانوا يعلمون أيضًا أنه إذا أشعلت معداتهم الكهربائية حريقًا، فسوف ينتشر بمعدل سريع جدا".
وتطالب سلطات المقاطعة - التي تتعرض هي نفسها لضغوط بسبب ما يقول النقاد إنه نقص في الاستعداد قبل الحريق ورد فعل باهت في أعقابه - بتعويضات عن الدمار لم تحدّد قيمتها.


لكن الشركة، سبق و دافعت عن نفسها، وقالت أن قرار عدم إغلاق الشبكة، كان واجب لعمليات ضخّ المياه في لاهينا.

 

أسلاك كهربائية الجوية الوطنية الحريق التحذيرات الدعوى القضائية الرياح العاتية الكهرباء المتهم الأول خطوط الكهرباء سبب الحرائق ولاية هاواي ولاية هاواي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

مهاجم كونغولي.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي المنتظرة

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

موضوعات متعلقة

فضيحة رئيسة وزراء أوروبية بسبب زوجها .. ودعوات لاستقالتها

سبق مذهل.. الهند الثانية عالميًا بعد الصين بالهبوط للقطب الجنوبي لـ القمر

ضربة الدولار الأمريكي.. هل صارت قريبة على يد تكتل بريكس

قمة بريكس.. كيف ينمو نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا؟

بريكس.. منحة الصين بـ500 مليون راند لن تنهي أزمة الكهرباء بجنوب إفريقيا

المملكة المتحدة تعتزم حظر فاجنر واعتبارها مجموعة إرهابية

لماذا أقالت روسيا الجنرال سوروفيكين.. تفاصيل

كيف تتلاعب أمريكا بأسواق النفط الدولية بالضغط على إيران

ترشيحاتنا

الصحة: توزيع 256 «كراش كار» على أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات

تأكيد مدبولي أهمية دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يتصدر اهتمامات الصحف

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت| فيديو

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26 أغسطس 2023

بدء امتحاني الكيمياء والجغرافيا في لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2023

دعاء للميت أبي.. 8 كلمات تؤنس وحشته وتوسع قبره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الشعرية

لوك جديد.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حالة الجو صعبة| الأرصاد تحذر من الـ48 ساعة القادمة.. وهؤلاء المرضى بخطر

مشروبات تعالج التهاب الحلق .. ومتى يُنصح بزيارة الطبيب؟

فيديو

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ