عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 34 مخالفة لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات بمركز الخارجة

إزالة الزراعات
إزالة الزراعات

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إزالة ٣٤ مخالفة لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات بمركز الخارجة.


وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملات مستمرة لضبط المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لترشيد استهلاك المياه، وإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب بنطاق المناطق السكنية.


وأوضحت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد تواصل حملات إزالة مخالفات استخدام مياه الشرب لري الزراعات، والتي أسفرت عن إزالة ٣٤ مخالفة بنطاق مركز الخارجة.

بسبب العواصف الترابية.. سقوط 16 برجا وعمود إنارة بقرى الداخلة في الوادي الجديد

وأشارت إلى ضرورة التزام المواطنين باشتراطات استخدام مياه الشرب حفاظًا على الخزان الجوفي وكفاءة وصول الخدمة للمستخدمين بالمناطق السكنية.

استهلاك المياه اشتراطات إزالة مخالفات التزام المواطنين الخزان الجوفي المناطق السكنية ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصح محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

حلم كولر يتبخر.. الأهلي يفقد صفقة الموسم رسميا

ماما شافت أخويا في وضع مُخل..اعترافات مثيرة في واقعة البلوجر أم زياد

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

في المستشفى.. أفشة يقلق جمهور الأهلي على نجم الفريق| شاهد

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

مهاجم كونغولي.. فرج عامر يكشف تفاصيل صفقة الأهلي المنتظرة

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

موضوعات متعلقة

حريق يؤدي إلى طوارئ في الوادي الجديد بسبب اشتعال محول كهرباء تحت تأثير سوء الطقس

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع .. الأصفر يخسر 0.7% من قيمته في لحظات.. اعرف السبب

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

أمنية وحيدة.. ميدو يطالب المسئولين بالتركيز على هذا الآمر قبل بدء الموسم.. تفاصيل

آجاي يفاجىء سموحة بشكوى .. وفرج عامر: لم نقصر في حقه.. تفاصيل

الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

مش هتروح المحطة تاني.. حجز تذاكر القطارات عن طريق فوري| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

تعليق غير متوقع من أمينة شلباية على إطلالة أسما شريف منير|شاهد

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل مهلبية الشعرية

فيديو

رسالة شيرين إلى أنغام وظهور أسما شريف منير.. كواليس "ليلة الدموع" و"مهرجان القاهرة"

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ