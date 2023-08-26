إزالة 34 مخالفة لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات بمركز الخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن إزالة ٣٤ مخالفة لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات بمركز الخارجة.



وقالت المحافظة في بيان لها، إن الحملات مستمرة لضبط المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لترشيد استهلاك المياه، وإزالة مخالفات استخدام مياه الشرب بنطاق المناطق السكنية.



وأوضحت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد تواصل حملات إزالة مخالفات استخدام مياه الشرب لري الزراعات، والتي أسفرت عن إزالة ٣٤ مخالفة بنطاق مركز الخارجة.

وأشارت إلى ضرورة التزام المواطنين باشتراطات استخدام مياه الشرب حفاظًا على الخزان الجوفي وكفاءة وصول الخدمة للمستخدمين بالمناطق السكنية.