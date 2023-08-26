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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب العواصف الترابية.. سقوط 16 برجا وعمود إنارة بقرى الداخلة في الوادي الجديد

أعلن قطاع كهرباء الوادي الجديد عن رفع حالة الطوارئ لأقصى درجاتها على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختصة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية الذي أسفر عن سقوط برج كهرباء بمنطقة غرب الموهوب و15 عمود إنارة بقرى الداخلة.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الهندسة والشبكات للتدخل الفورى، وجرى إحلال 10 أعمدة، وجار استكمال العمل فى باقي الأعمدة المتضررة.

وقال المهندس ياسر عمر، رئيس قطاع كهرباء الوادي الجديد ونقيب المهندسين بالمحافظة، فى تصريحات صحفية، إن قطاع الكهرباء يعمل بكامل طاقته منذ بداية موجة الطقس السيئ على مستوى المحافظة، وجرى الدفع بطاقم الهندسة والشبكات إلى مواقع الأبراج المتضررة لإعادة ضخ التيار الكهربائي مرة أخرى.

وأكد أن الكهرباء لم تنقطع لفترات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية، حيث تم وضع خطة تغذية بديلة لضمان تدفق التيار الكهربائي لجميع المناطق السكنية في المحافظة.

حريق يؤدي إلى طوارئ في الوادي الجديد بسبب اشتعال محول كهرباء تحت تأثير سوء الطقس



وأضاف عمر أن مركز الداخلة هو الأكثر تضرراً بسبب سوء الأحوال الجوية حتى الآن، حيث وضع القطاع أولوية تشغيل الكهرباء بانتظام فى المناطق السكنية والخدمية، وذلك مراعاة لظروف المواطنين.

وأوضح أنه جرى إعلان حالة الطوارئ لأقصى درجة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية لمركز الداخلة من أجل الحفاظ على انتظام تدفق التيار الكهربائي والتدخل الفورى لإعادة إصلاح وصيانة الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

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