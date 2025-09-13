قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسماعيل يوسف: قرار الخطيب تأخر كثيرًا.. والأهلي لا يقف على شخص
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام
طارق السيد: حسام غالي يتفوق إداريًا على سيد عبد الحفيظ بـ الأهلي
بركات: وجود خالد مرتجي يضمن استمرار النظام داخل الأهلي
شادي محمد يكشف موقف الخطيب من دعمه لـ محمود طاهر
صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن
طارق السيد: الزمالك قادر على تقديم مباراة قوية أمام المصري
قبل مواجهة المصري ..الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الزمالك
صرخة طالب من جامعة سوهاج : 4 سنوات من التفوق مهددة بسبب تعنت أستاذ جامعي
موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
أحمد موسى لـ الخطيب: استمر في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي
رياضة

بركات: وجود خالد مرتجي يضمن استمرار النظام داخل الأهلي

خالد مرتجي
خالد مرتجي
رباب الهواري

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن قرار الكابتن محمود الخطيب بعدم الاستمرار في رئاسة النادي الأهلي، إذا كان نهائيًا بالفعل، فإن وجود خالد مرتجي في المشهد الانتخابي سيكون بمثابة الضمانة للحفاظ على النهج الإداري والنظام الحالي داخل القلعة الحمراء. 

وأوضح بركات خلال تصريحات تلفزيونية:أن خالد مرتجي يمتلك خبرة كبيرة وارتباطًا وثيقًا بمسيرة المجلس الحالي، مما يجعله الأقدر على مواصلة النجاحات التي تحققت في عهد الخطيب.

صدمة داخل الأهلي بعد قرار الخطيب
 

وأشار بركات إلى أن أحدًا داخل أروقة النادي الأهلي أو بين جماهيره لم يستوعب بعد قرار الخطيب المفاجئ، موضحًا أن شخصية الخطيب ارتبطت دائمًا بالاستقرار الإداري والنجاحات الرياضية للنادي، وبالتالي فإن فكرة غيابه عن المشهد أمر صعب تقبله. وأضاف: “الأهلي دائمًا ما تعود على وجود قامات كبيرة تقوده، والخطيب كان ولا يزال أحد أبرز هذه القامات”.

الخطيب ضحّى بصحته من أجل الأهلي

وتابع بركات حديثه مؤكدًا أن الخطيب تحامل على نفسه كثيرًا في السنوات الماضية، متجاوزًا حالته الصحية وظروفه الخاصة، من أجل أن يظل الأهلي في مكانته الطبيعية كقوة كبرى في كرة القدم المصرية والإفريقية. وأكد أن الجماهير والإدارة والعاملين في النادي يدركون حجم المجهود والتضحيات التي بذلها الخطيب للحفاظ على اسم الأهلي وهيبته.
 

مستقبل الأهلي بين الاستمرارية والتغيير
 

وختم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وضوح في الرؤية، سواء بعودة الخطيب عن قراره أو بترتيب البيت الداخلي عبر وجود شخصيات قيادية مثل خالد مرتجي، الذي يمكن أن يضمن استمرار الاستقرار والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الأهلي اعتاد مواجهة التحديات، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى قيادة تمتلك الحكمة والخبرة لمواصلة مسيرة الإنجازات


 

خالد مرتجي الخطيب الأهلي صفقات الأهلي أخبار الأهلي

