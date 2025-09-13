إسماعيل يوسف: قرار الخطيب تأخر كثيرًا.. والأهلي لا يقف على شخص

أكد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، أن قرار محمود الخطيب بعدم الترشح مجددًا لرئاسة النادي الأهلي جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أن الخطيب تحمّل الكثير من الضغوط طوال السنوات الماضية، وكان دائمًا يقدم مصلحة النادي على حساب نفسه وصحته.

التضحية من أجل القلعة الحمراء

وأوضح يوسف خلال تصريحات تلفزيونية :أن الخطيب بذل جهدًا مضاعفًا خلال فترة رئاسته، سواء في متابعة الملفات الإدارية أو الرياضية، مؤكدًا أن ابتعاده في هذا التوقيت يعكس حجم التضحيات التي قدمها من أجل استقرار الأهلي وتحقيق الإنجازات.

الأهلي لا يقف على شخص

وشدد يوسف على أن النادي الأهلي، بتاريخه الكبير وقيمه الراسخة، لا يتوقف عند شخص مهما كان حجمه أو مكانته، فهناك كوادر عديدة قادرة على قيادة النادي واستكمال مسيرة النجاح. وأشار إلى أن الأهلي يضم شخصيات تملك الخبرة والكفاءة، ما يجعل الفراغ الذي سيتركه الخطيب قابلاً للتعويض بسرعة.

المستقبل في أيدٍ أمينة

وختم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي يجب أن تطمئن، لأن النادي يمتلك مقومات النجاح الدائم، وأن التغيير سنة الحياة، مضيفًا أن الخطيب سيظل رمزًا تاريخيًا للنادي حتى بعد قراره بالابتعاد



