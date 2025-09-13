رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

في عصر الرقمنة والتكنولوجيا السريعة، باتت عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر ذكاءً وتطوّرًا من أي وقت مضى، وانتشرت فى الآونة الأخيرة، رسائل نصية أو بريدية التي تتنكّر باسم البنوك والمؤسسات المالية، مستهدفة المستخدمين لجمع بياناتهم السرية، وسرقة أموالهم بطرق خفية.

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة

حذر مهندس التكنولوجيا محمد أحمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الأشخاص إذا وصلتك رسالة تقول تم حظر حسابك البنكي، اضغط هنا لتحديث بياناتك، توقّف فورًا، فقد تكون ضحية هجوم تصيّد احتيالي منظم.

وأوضح أحمد عن كيفية التعرّف على الرسائل الاحتيالية، وما يجب فعله إذا تلقيت إحداها، ولماذا لا يجب أن تنخدع، حتى لو بدا كل شيء رسميًا.

ما هي الرسائل الاحتيالية باسم البنوك؟

الرسائل الاحتيالية أو ما يُعرف بـ Phishing هي رسائل وهمية يُرسلها المحتالون عبر:

الرسائل النصية SMS

البريد الإلكتروني

تطبيقات مثل واتساب أو تليجرام

تبدو وكأنها من بنكك الحقيقي، وتحتوي على شعارات، وأرقام حقيقية للبنك، وحتى توقيعات موظفين مزيفة، هدفها هو إقناعك بالنقر على رابط خبيث، ثم إدخال بياناتك البنكية، مثل:

رقم الحساب

اسم المستخدم

كلمة المرور

كود التحقق OTP

رقم البطاقة والرمز السري CVV

لماذا أصبحت هذه الرسائل أكثر انتشارًا؟

سهولة انتحال الهوية: يمكن لأي شخص استخدام أدوات لتصميم رسالة شبيهة برسائل البنك.

الذكاء الاصطناعي: يتم استخدامه لصياغة رسائل بدون أخطاء لغوية وبطريقة تُقنع المستخدم.

تسريب البيانات: في حال تم تسريب بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، يتم استهدافك ضمن حملات كبرى.

قلة الوعي: للأسف، لا يزال الكثيرون يثقون في أي رسالة تحتوي على شعار البنك.

أمثلة لرسائل احتيالية شائعة

تم إيقاف بطاقتك مؤقتًا، اضغط هنا لتحديث بياناتك فورًا.

مبروك! تم تحويل مبلغ 5000 ريال إلى حسابك، تحقق الآن.

حماية حسابك البنكي تتطلب تأكيد معلوماتك خلال 24 ساعة.

البنك المركزي يُطالبك بتحديث بياناتك قبل إغلاق الحساب.

كلها مصممة لتُرعبك وتدفعك للتصرف بسرعة دون تفكير.

كيف تميّز الرسالة الاحتيالية من الحقيقية؟

العنصر رسالة احتيالية رسالة حقيقية

الرابط يحتوي على نطاق غريب مثل: bank-login.xyz رابط رسمي مثل: bankname.com

الصياغة لغة تهديد أو استعجال مثل: فورًا، إغلاق، آخر فرصة، لغة رسمية هادئة

المرسل رقم هاتف عادي أو بريد غير رسمي رقم مختصر باسم البنك أو بريد موثق

وجود أخطاء أحيانًا توجد أخطاء إملائية أو صياغية نادرًا ما تجد أخطاء

ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة مشبوهة؟

لا تفتح الرابط أبدًا.

لا تُدخل أي بيانات.

التقط لقطة شاشة للرسالة.

أرسلها مباشرة لخدمة العملاء في البنك.

احذف الرسالة فورًا.

حدّث تطبيق البنك من متجر رسمي فقط.

ماذا لو أدخلت بياناتك بالفعل؟

إذا أدخلت بياناتك دون قصد، اتبع الخطوات التالية فورًا:

اتصل بخدمة عملاء البنك مباشرة.

اطلب إيقاف البطاقة البنكية.

غيّر كلمة المرور وأعد تفعيل المصادقة الثنائية.

راقب حركات الحساب بدقة.

أبلغ الجهات المختصة أو الشرطة الإلكترونية.

السرعة في التصرف قد تنقذك من خسائر مالية كبيرة.

كيف تحمي نفسك مستقبلًا؟

فعّل التحقق الثنائي في تطبيق البنك.

لا تستخدم شبكات واي فاي عامة لإجراء العمليات البنكية.

حمّل تطبيقات البنك فقط من App Store أو Google Play.

لا تفتح روابط تُرسل عبر جهات مجهولة.

تأكد من أن الموقع يبدأ بـ https:// قبل إدخال أي بيانات.

كيف تتصرّف إذا كنت موظفًا في بنك أو شركة مالية؟