قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أسماء عبد الحفيظ

في عصر الرقمنة والتكنولوجيا السريعة، باتت عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر ذكاءً وتطوّرًا من أي وقت مضى، وانتشرت فى الآونة الأخيرة، رسائل نصية أو بريدية التي تتنكّر باسم البنوك والمؤسسات المالية، مستهدفة المستخدمين لجمع بياناتهم السرية، وسرقة أموالهم بطرق خفية.

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة

حذر مهندس التكنولوجيا محمد أحمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الأشخاص إذا وصلتك رسالة تقول تم حظر حسابك البنكي، اضغط هنا لتحديث بياناتك، توقّف فورًا، فقد تكون ضحية هجوم تصيّد احتيالي منظم.

وأوضح أحمد عن كيفية التعرّف على الرسائل الاحتيالية، وما يجب فعله إذا تلقيت إحداها، ولماذا لا يجب أن تنخدع، حتى لو بدا كل شيء رسميًا.

ما هي الرسائل الاحتيالية باسم البنوك؟

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

الرسائل الاحتيالية أو ما يُعرف بـ Phishing هي رسائل وهمية يُرسلها المحتالون عبر:

  • الرسائل النصية SMS
  • البريد الإلكتروني
  • تطبيقات مثل واتساب أو تليجرام

تبدو وكأنها من بنكك الحقيقي، وتحتوي على شعارات، وأرقام حقيقية للبنك، وحتى توقيعات موظفين مزيفة، هدفها هو إقناعك بالنقر على رابط خبيث، ثم إدخال بياناتك البنكية، مثل:

  • رقم الحساب
  • اسم المستخدم
  • كلمة المرور
  • كود التحقق OTP
  • رقم البطاقة والرمز السري CVV

 لماذا أصبحت هذه الرسائل أكثر انتشارًا؟

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
  • سهولة انتحال الهوية: يمكن لأي شخص استخدام أدوات لتصميم رسالة شبيهة برسائل البنك.
  • الذكاء الاصطناعي: يتم استخدامه لصياغة رسائل بدون أخطاء لغوية وبطريقة تُقنع المستخدم.
  • تسريب البيانات: في حال تم تسريب بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، يتم استهدافك ضمن حملات كبرى.
  • قلة الوعي: للأسف، لا يزال الكثيرون يثقون في أي رسالة تحتوي على شعار البنك.

أمثلة لرسائل احتيالية شائعة

  • تم إيقاف بطاقتك مؤقتًا، اضغط هنا لتحديث بياناتك فورًا.
  • مبروك! تم تحويل مبلغ 5000 ريال إلى حسابك، تحقق الآن.
  • حماية حسابك البنكي تتطلب تأكيد معلوماتك خلال 24 ساعة.
  • البنك المركزي يُطالبك بتحديث بياناتك قبل إغلاق الحساب.
  • كلها مصممة لتُرعبك وتدفعك للتصرف بسرعة دون تفكير.

كيف تميّز الرسالة الاحتيالية من الحقيقية؟

  • العنصر    رسالة احتيالية    رسالة حقيقية
    الرابط    يحتوي على نطاق غريب مثل: bank-login.xyz رابط رسمي مثل: bankname.com
    الصياغة    لغة تهديد أو استعجال مثل: فورًا، إغلاق، آخر فرصة،  لغة رسمية هادئة
    المرسل رقم هاتف عادي أو بريد غير رسمي رقم مختصر باسم البنك أو بريد موثق
    وجود أخطاء أحيانًا توجد أخطاء إملائية أو صياغية نادرًا ما تجد أخطاء

ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة مشبوهة؟

  • لا تفتح الرابط أبدًا.
  • لا تُدخل أي بيانات.
  • التقط لقطة شاشة للرسالة.
  • أرسلها مباشرة لخدمة العملاء في البنك.
  • احذف الرسالة فورًا.
  • حدّث تطبيق البنك من متجر رسمي فقط.

ماذا لو أدخلت بياناتك بالفعل؟

إذا أدخلت بياناتك دون قصد، اتبع الخطوات التالية فورًا:

  • اتصل بخدمة عملاء البنك مباشرة.
  • اطلب إيقاف البطاقة البنكية.
  • غيّر كلمة المرور وأعد تفعيل المصادقة الثنائية.
  • راقب حركات الحساب بدقة.
  • أبلغ الجهات المختصة أو الشرطة الإلكترونية.
  • السرعة في التصرف قد تنقذك من خسائر مالية كبيرة.

كيف تحمي نفسك مستقبلًا؟

  • فعّل التحقق الثنائي في تطبيق البنك.
  • لا تستخدم شبكات واي فاي عامة لإجراء العمليات البنكية.
  • حمّل تطبيقات البنك فقط من App Store أو Google Play.
  • لا تفتح روابط تُرسل عبر جهات مجهولة.
  • تأكد من أن الموقع يبدأ بـ https:// قبل إدخال أي بيانات.

كيف تتصرّف إذا كنت موظفًا في بنك أو شركة مالية؟

  • درّب فريقك على التعرّف على أساليب الاحتيال.
  • أرسل تنبيهات دورية للعملاء عن الرسائل الاحتيالية.
  • لا تطلب من العملاء عبر الرسائل أو الهاتف إدخال بياناتهم البنكية أبدًا.
والتكنولوجيا رسائل احتيالية أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك لا تفتح هذه الرسالة الرسائل النصية الرسائل النصية أو البريدية حسابك البنكي حظر حسابك البنكي هجوم الرسائل الاحتيالية أمثلة لرسائل احتيالية شائعة كيف تميّز الرسالة الاحتيالية من الحقيقية ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة مشبوهة ماذا لو أدخلت بياناتك بالفعل كيف تحمي نفسك مستقبلًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف سبب خروج شيكوبانزا من قائمة الزمالك أمام المصري

منتخب مصر تحت 20

بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر تحت 20 سنة يختتم استعداداته قبل السفر إلى شيلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

بالصور

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد