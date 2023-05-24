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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الممارسة المهنية في عصر الرقمنة بالملتقى العلمي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان

الملتقى العلمي السنوى
الملتقى العلمي السنوى الأول لخدمة الجماعة بأسوان

تحت عنوان “الممارسة المهنية لطريقة خدمة الجماعة في عصر رقمنة خدمات الرعاية الاجتماعية ” انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى العلمي السنوى الأول لقسم خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان

وحضر الفعاليات الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية ، والدكتور محمد عبد العزيز عرابي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور علي عباس دندراوي أستاذ مجالات الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عماد ثروت شرقاوي عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

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 الملتقى العلمي

الملتقى العلمي السنوى الأول لخدمة الجماعة بأسوان

كما حضر الملتقي الدكتورة هناء عارف أحمد أستاذ خدمة الجماعة ورئيس قسم خدمة الجماعة “مقرر الملتقى” ، والدكتور محمد سيد عباس أستاذ خدمة الجماعة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب”أمين الملتقى” ، والدكتور حمدي السيد عاصي الأستاذ المساعد بقسم خدمة الجماعة ، والدكتور أيمن أحمد عصام المدرس بقسم خدمة الجماعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إن الملتقى تضمن عرض إنجازات القسم خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٣ ، ثم تكريم العمداء السابقين بالكلية وهم الدكتور عبد الرحيم تمام أبو كريشة، والدكتور علي عباس دندراوى ،  والدكتور محمد نجدي سيد ، ثم بدأت مراسم الجلسات العلمية للقسم من خلال جلستين.

كان محور الجلسة الأولى “الممارسة المهنية لخدمة الجماعة في ضوء الرقمنة المعلوماتية المعاصرة”، وتم خلالها عرض الأوراق العلمية التالية:

 “الآلية المعلوماتية ما بين الضرورة والترقية لتحسين نوعية الحياة للمسنين” التي قدمها الدكتور عماد ثروت شرقاوي.

 “التكنولوجيا الحديثه مع جماعات ضعاف السمع” التي قدمتها الدكتورة هناء عارف أحمد.

“رقمنة الخدمة الاجتماعية مع جماعات الأسر الفقيرة” التي قدمها الدكتور محمد سيد عباس.

كما تضمنت فعاليات الملتقي محاضرة “متطلبات الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات في إطار الرقمنة المعلوماتية المعاصرة” التي قدمها الدكتور حمدي السيد عاصي.

 واختتمت أعمال الجلسة الأولي بمحاضرة "تحديات الممارسة المهنية لطريقة العمل مع الجماعات بالمؤسسات الإيوائية في عصر “الرقمنة” التي قدمها كلا من الدكتور أيمن أحمد عصام، والدكتور عادل خلف حسن.

فى السياق أشار الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي إلى أن الجلسة الثانية تناولت محاور عديدة منها محور “الذكاء الاصطناعي ورقمنة خدمات الرعاية الاجتماعية من منظور خدمة الجماعة”، وتم من خلالها عرض الأوراق العلمية وكانت كالتالي: 

“الذكاء الاصطناعي كآلية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية لجماعات ذوي الهمم” قدمتها الدكتورة عزة السيد.

“دور الرقمنة في تجويد الممارسة المهنية لخدمة الجماعة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية” قدمها كل من الدكتور الشاذلي أبو الحجاج، والباحث مصطفى محمد عبد الفتاح بالفرقة الثانية تمهيدي الدكتوراه، والباحث أحمد سلطان عبد الظاهر الفرقة الثانية تمهيدي الدكتوراه .

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خدمة الجماعة

“دور المدن الذكية في تحسين جودة الحياة لدى الشباب الجامعي من منظور طريقة العمل مع الجماعات” قدمتها كلا من الدكتورة آية عدلي، والدكتورة وردة السنوسي.

  “الذكاء الاصطناعي في تجويد خدمات الرعاية الاجتماعية لجماعات كبار السن” قدمتها كلا من الطالبة إيمان صبري أحمد- الفرقة الرابعة، والطالبة أميمة فرج محمد الفرقة الرابعة.

وأوضح الدكتور محمد سيد عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه في ختام الملتقى تم تكريم اللجنة التنظيمية، ثم تقديم توصيات الملتقى، التي تسهم فى العمل علي تطبيق الأبحاث العلمية علي أرض الواقع. ويعد هذا الملتقي الاولي الذي ينظمه القسم وكان من أهم توصيات الملتقي اقامة الملتقي العام القادم. 

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