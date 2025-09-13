طارق السيد: الزمالك قادر على تقديم مباراة قوية أمام المصري

أعرب طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن توقعه بأن يقدم فريق الزمالك مباراة قوية أمام المصري البورسعيدي، مؤكدًا أن اللاعبين سيظهرون بروح قتالية عالية داخل المستطيل الأخضر، رغم صعوبة اللقاء المنتظر.

وأكد أن الزمالك يعيش مرحلة استثنائية بعد الأزمات الأخيرة، إلا أن هذه الظروف قد تمنح اللاعبين دافعًا مضاعفًا لتقديم مستوى مميز يرضي جماهير القلعة البيضاء. وأضاف أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل قوة فريق المصري، لكن ثقة الجماهير في لاعبي الزمالك تبقى عاملًا مهمًا لدفعهم نحو تحقيق نتيجة إيجابية.



روح قتالية ودعم جماهيري





وأشار السيد خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن الأجواء المحيطة بالمباراة تُحتم على لاعبي الزمالك اللعب بروح عالية، خاصة أن جماهير النادي تنتظر منهم رد فعل قوي على المستويات المتذبذبة في بعض المباريات الماضية.

وأوضح أن الفوز في هذا اللقاء قد يمثل نقطة تحول مهمة، تعيد للفريق توازنه وثقة جمهوره في قدرته على المنافسة محليًا



