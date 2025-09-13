شادي محمد يكشف موقف الخطيب من دعمه لـ محمود طاهر

أكد شادي محمد، قائد الأهلي السابق، أن الكابتن محمود الخطيب لم يوجه له أي عتاب بسبب دعمه لمحمود طاهر في وقت سابق خلال الانتخابات.

وأوضح أن الخطيب تعامل معه بعقلانية واحترافية، مؤكدًا له أن كل من صنع تاريخًا للنادي الأهلي يجب أن يكون له دور دائم داخل القلعة الحمراء.

وأضاف شادي في تصريحات تلفزيونية مع إبراهيم فايق :أن هذا الموقف يعكس شخصية الخطيب القيادية، التي لا تنظر إلى الخلافات بقدر ما تركز على مصلحة النادي وتاريخه.



دعوة لعودة الخطيب إلى المشهد

شدد شادي محمد على ضرورة أن يعود محمود الخطيب لممارسة دوره داخل النادي الأهلي، خاصة بعد إعلانه الأخير بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد أطماعًا واضحة من بعض الأشخاص الذين يرغبون في استغلال الظروف لخدمة مصالحهم الشخصية.

وطالب شادي جماهير وأبناء الأهلي بالتمسك بعودة الخطيب، باعتباره رمزًا وقائدًا عاش وتربى داخل أسوار النادي، وحقق نجاحات وإنجازات جعلت من القلعة الحمراء نموذجًا يحتذى به.



إشادة بذكاء سيد عبدالحفيظ

وفي سياق آخر، أثنى شادي محمد على خطوة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إذا ما قرر الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الانتخابات القادمة. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل “قمة الذكاء”، إذ تتيح لعبدالحفيظ فرصة الدخول إلى العمل الإداري بشكل تدريجي ومدروس.

وأوضح شادي أن التدرج في المناصب داخل النادي الأهلي أمر ضروري لاكتساب الخبرات وفهم التحديات، وهو ما يؤهله مستقبلاً لتولي مناصب أكبر، لكونه أحد أبناء النادي الذين يملكون خبرة طويلة كلاعب ثم كمسؤول إداري



الأهلي بين التاريخ والمستقبل

واختتم شادي محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يمر بمرحلة تحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه المخلصين، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لنجومه السابقين. واعتبر أن الجمع بين قيادة تاريخية بحجم محمود الخطيب، وأجيال جديدة قادرة على التطوير مثل سيد عبدالحفيظ، يمثل الطريق الأمثل لضمان استمرار هيبة وإنجازات النادي في المستقبل



