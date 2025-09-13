قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الأقصر| ضبط 22 متسولًا.. صوت قارئ مسجد يجذب سائحتين .. مركز لزراعة الكُلى وعيادات في إسنا
حريق يلتهم أشجار النخيل على جانبي ترعة بطريق أسيوط سوهاج
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشرى حجيج تشارك في افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة بالقاهرة

كرة الطائرة
كرة الطائرة
رباب الهواري

تشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التى تقام البطولة تحت رعايته. و بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.


والإعلامية مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة واللواء خالد ابو زينة نائب رئيس الاتحاد بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المتواجد حالياً بالفلبين لدعم ومساندة المنتخب الاول للرجال المشارك حالياً في بطولة العالم بالفلبين

وجاءت مشاركة بشري حجيج لتؤكد حرص الاتحاد الأفريقي على دعم المنافسات القارية وتشجيع الأجيال الصاعدة من اللاعبين، حيث أعربت عن سعادتها بالتنظيم المتميز الذي قدمه الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مؤكدة أن البطولة تعد محطة مهمة لاكتشاف المواهب الأفريقية الشابة وبوابة نحو المنافسات العالمية.
وتنطلق المنافسات رسميًا اليوم السبت بإقامة 4 مباريات، حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط البطولة بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، ثم يلتقي الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، تليها مباراة المغرب أمام رواندا في الرابعة مساءً، ويختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بمواجهة زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير على حصد اللقب القاري.

وجاءت قرعة المجموعات على النحو التالي:
    •    المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – زيمبابوي – الكونغو الديمقراطية – أوغندا.
    •    المجموعة الثانية: الكاميرون – كينيا – المغرب – رواندا.

بطولة افريقيا للطائرة اخبار الطائرة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان| جولات ميدانية لتنمية غرب سهيل.. وشكر من الأهالى للرئيس السيسى

مواقيت الصلاة في اسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 13-9-2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| إزالة 555 حالة تعدٍّ.. وإعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 379 محضرا صحيا

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد