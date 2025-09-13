بشرى حجيج تشارك في افتتاح بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة بالقاهرة

تشهد بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 21 سبتمبر الجاري على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التى تقام البطولة تحت رعايته. و بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.



والإعلامية مني عبدالكريم أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة واللواء خالد ابو زينة نائب رئيس الاتحاد بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة نيابة عن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المتواجد حالياً بالفلبين لدعم ومساندة المنتخب الاول للرجال المشارك حالياً في بطولة العالم بالفلبين

وجاءت مشاركة بشري حجيج لتؤكد حرص الاتحاد الأفريقي على دعم المنافسات القارية وتشجيع الأجيال الصاعدة من اللاعبين، حيث أعربت عن سعادتها بالتنظيم المتميز الذي قدمه الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مؤكدة أن البطولة تعد محطة مهمة لاكتشاف المواهب الأفريقية الشابة وبوابة نحو المنافسات العالمية.

وتنطلق المنافسات رسميًا اليوم السبت بإقامة 4 مباريات، حيث يقص منتخب الكونغو الديمقراطية شريط البطولة بمواجهة أوغندا في الثانية عشرة ظهرًا، ثم يلتقي الكاميرون مع كينيا في الثانية عصرًا، تليها مباراة المغرب أمام رواندا في الرابعة مساءً، ويختتم المنتخب المصري اليوم الافتتاحي بمواجهة زيمبابوي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة تسعة منتخبات هي: مصر، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، المغرب، رواندا، كينيا، زيمبابوي، أوغندا، والجزائر، في سباق مثير على حصد اللقب القاري.

وجاءت قرعة المجموعات على النحو التالي:

• المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – زيمبابوي – الكونغو الديمقراطية – أوغندا.

• المجموعة الثانية: الكاميرون – كينيا – المغرب – رواندا.