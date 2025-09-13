قبل مواجهة المصري ..الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الزمالك

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً لجماهير الزمالك بشأن مباراة الفريق أمام المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :توقعاتكم لمباراة الزمالك و المصري اليوم الساعة الثامنة النتيجة و الأهداف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن انتصار يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

المباراة تقام في الثامنة مساء غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



استعدادات الزمالك للمواجهة

يختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم الجمعة، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي ركّز في الحصص الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في لقاء وادي دجلة السابق، من أجل تفادي تكرارها أمام المصري