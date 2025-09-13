خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عقوبة نجم الزمالك الانجولي شيكوبانزا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :شيكو بانزا يتأخر عن العودة و يتم معاقبته و خروجه من قائمة مباراة المصري و دخول الجزيري و معالي و اللاعب الكيني مع استمرار غياب جهاد و احمد ربيع و شحاته للإصابة و الونش للطرد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يبحث كل فريق عن انتصار يعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والمصري



المباراة تقام في الثامنة مساء غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



استعدادات الزمالك للمواجهة

يختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم الجمعة، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي ركّز في الحصص الأخيرة على تصحيح الأخطاء الدفاعية والهجومية التي ظهرت في لقاء وادي دجلة السابق، من أجل تفادي تكرارها أمام المصري