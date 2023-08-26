أمنية وحيدة.. ميدو يطالب المسئولين بالتركيز على هذا الأمر قبل بدء الموسم.. تفاصيل

شارك الإعلامي الرياضي احمد حسام ميدو ، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اكس.

وكتب: “‏نفسي الموسم ده يكون البداية الحقيقة لعودة الجماهير للمدرجات بشكل طبيعي ويكون فيه فعلا نية من الجميع على عودة مدرجاتنا كاملة العدد..مفيش كورة من غير جمهور زي ما مفيش مسرح من غير جمهور لو اي ممثل طلع يمثل على المسرح ومالاقاش جمهور لا يمكن يعرف يمثل!! نفس الحال في الكورة بالظبط اتمنى المسؤولين يكونوا فاهمين الكلام ده ان موضوع غياب الجماهير ده مأثر على اللاعيبة ومأثر على تطور لاعيبة كتير كان ممكن يكونوا احسن من كده بكتير!! ⁧‫#الكورة_للجماهير”. ‬⁩

ووجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، عدة رسائل لجماهير القلعة البيضاء، قبل بداية الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكتب ميدو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "جماهير الزمالك العظيمة، احذروا حرب اللجان، نحن في وقت صعب يحتاج إلى تظافر الجميع".

وأضاف: "النادي بخير، وإن شاء الله قطاع الناشئين سيسافر يوم الإثنين المقبل لإقامة معسكر في الإسماعيلية، ويوم الثلاثاء هناك مباريات ودية مع الدراويش".

وأكمل: "أوسوريو "المدير الفني للفريق الأول" عقد جلسة مع اللاعبين الكبار أمس وسيتم صرف راتبه بالكامل يوم الأحد إن شاء الله".

وتابع: "الفريق الأول بداية من يوم 28 يبدأ القياسات البدنية والطبية، ومن يوم 1 سبتمبر بداية فترة الإعداد".