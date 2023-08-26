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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران بدني صباحي قوي لـ بيراميدز في معسكر تركيا

بيراميدز
بيراميدز

 

خاض فريق نادي بيراميدز ثاني تدريباته اليوم في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة.

وجاء المران الذي أقيم صباحا على الملعب الفرعي بفندق إقامة البعثة حيث لقرابة ساعتين واشتمل على وحدات بدنية قوية لرفع معدلات اللياقة، وكذلك تدريبات بالكرة لتنفيذ بعض الوحدات التي أشرف عليها المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو.

ويخوض الفريق مرانا ثانيا في السادسة من مساء اليوم على الملعب الفرعي والذي سيتركز بالكامل على تدريبات الكرة وتنفيذ بعض الجمل والوحدات الخططية.

بيراميدز انطاليا تركيا

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