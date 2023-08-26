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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار خلال مباراة في مدرسة ثانوي

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار

أعلنت السلطات الأمريكية، أن 4 أشخاص أصيبوا بالرصاص، خلال مباراة لكرة القدم في المدرسة الثانوية، في أوكلاهوما.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، استجابت الشرطة لبلاغات من مدرسة تشوكتاو الثانوية، عن إطلاق نار في أثناء مباراة بين المدرسة، ومدرسة ديل سيتي الثانوية.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية، فيما تلقت الشرطة وصفًا للمشتبه به الذي غادر مكان الحادث وهرب.

وقالت قائدة شرطة تشوكتاو، كيلي مارشال، في مؤتمر صحفي، إن أربعة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، وأن واحدًا على الأقل من الضحايا طالب. وتم علاج شخص آخر من احتمال كسر في ساقه.

وأوضحت إن عدد الجناة المحتملين غير معروف، لكن هناك تقارير عن مشاهدة أحد الجناة أثناء إطلاق النار.

وقال لويد بيرجر، رئيس شرطة ديل سيتي، إن ضباط ديل سيتي كانوا متواجدين في المباراة لتوفير الأمن وأطلق أحدهم النار من سلاحه لكنه لم يصب بأذى.

وأضاف: “كان ضابطاً في ديل سيتي متورطاً في إطلاق النار”، مضيفاً أن مكتب عمدة مقاطعة أوكلاهوما سيحقق في تورط الضابط في إطلاق النار.

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