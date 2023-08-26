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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

منشور معادٍ للسامية عمره عقود يهدد بقلب نتيجة التصويت بولاية بافاريا الألمانية

صدى البلد

منشور معادٍ للسامية تم توزيعه في مدرسة ثانوية ألمانية قبل أكثر من ثلاثة عقود، يهدد هيوبرت أيوانجر، نائب رئيس وزراء بافاريا، قبل الانتخابات الإقليمية في الولاية، والمقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

 

ويحاكي المنشور- الذي نشرت صحيفة 'سوددويتشه تسايتونج' أول مرة عن وجوده، اليوم السبت- مسابقة للتاريخ الوطني، ويشير بشكل ساخر إلى معسكرات الاعتقال النازية والمحرقة.

 

ونفى أيوانجر، 52 عامًا، أنه من قام بتأليف الوثيقة المكتوبة على الآلة الكاتبة، والتي كتبها عام 1987 عندما كان عمره 17 عامًا.

 

وقالت الصحيفة إن العديد من الشهود قالوا إنه تم استدعاؤه أمام لجنة تأديبية بالمدرسة بسبب المنشور الذي تم العثور عليه في مرحاض المدرسة.

 

وقال رئيس وزراء بافاريا المحافظ ماركوس سويدر 'هذه مزاعم خطيرة. هذا المنشور بغيض ومثير للاشمئزاز'. 'يجب توضيح التهم بشكل كامل.'

 

ويرأس أيوانجر حزب الناخبين الأحرار الشعبوي الذي يحكم بافاريا في ائتلاف مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يتزعمه سويدر. وكان سويدر قد قال في وقت سابق إنه يريد تجديد تحالفه مع الناخبين الأحرار بعد انتخابات أكتوبر.

 

وفي وقت متأخر من يوم السبت، أصدر أيوانجر بيانا قال فيه إنه لم يكتب المنشور، الذي تم العثور على نسخة منه في حقيبته المدرسية، وأن الشخص الذي فعل ذلك، والذي يعرف اسمه، سيتقدم بمحض إرادته. .

 

وكتب: 'لم يكن أسلوبي في ذلك الوقت ولا الآن هو الوشاية بالناس'.

 

وقال زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر في بافاريا إن أيوانجر يجب أن يتنحى إذا كان هو مؤلف المنشور.

 

وكانت الحملة الانتخابية في ولاية بافاريا، الولاية الكبيرة الأكثر ازدهاراً في ألمانيا، سيئة المزاج، حيث تنافس أيوانجر على إبداء ملاحظات أكثر صرامة بشأن الهجرة من سويدر، في إحدى المناظرات الأخيرة التي انتقدت الحكومة 'لإلقاء جوازات السفر على هؤلاء السوريين'.

 

تظهر استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي يتزعمه سودر يحظى حاليًا بدعم بنسبة 39٪. وإذا خسر حزب الناخبين الأحرار، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يحظى حالياً بدعم بنسبة 12%، فقد يضطر الحزب إلى اللجوء إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر الأكثر يسارية، وكلاهما عضو في الائتلاف الفيدرالي في برلين، لتشكيل حكومة. .

 

تعتبر اتهامات معاداة السامية حساسة بشكل خاص في ألمانيا بسبب دورها في فظائع المحرقة.

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