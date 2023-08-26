شاهد.. وفاة طفلة صعقا بالكهرباء أثناء لهوها بقاعة افراح بـ سمنود

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية استمرار حالة من الحزن والوجيعة علي رحيل الطفلة "طيبة مسعد العزاوي"6 سنوات إثر تعرضها للصعق الكهربائي أثناء لهوها داخل إحدي القري السياحية المخصصة لإقامة حفلات الزفاف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة طفلة المذكورة أثناء لهوها بقاعة القري السياحية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الطفلة الضحية .



وأفاد شهود عيان أن الطفلة الضحية تعرضت للصعق الكهربائي أثناء حضورها برفقه والديها حفل زفاف بذات القرية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي سمنود العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وصرحت بدفنها بمقابر أسرتها.