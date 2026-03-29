محافظ أسيوط: بدء رصف تقسيم إلياس بحي شرق لرفع كفاءة الشوارع الداخلية

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عن بدء أعمال الرصف وفرد الطبقة السطحية الأسفلتية بمنطقة تقسيم إلياس بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة تأهيل الشوارع ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، أن الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهاته بسرعة نهو أعمال رد الشيء لأصله بالتوازي مع مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين حالة الشوارع الداخلية بما يحقق السيولة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام المديرية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي، تابعت الأعمال للوقوف على معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية في أعمال الرصف، والتي تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الطرق الداخلية بمدينة أسيوط، لافتًا إلى أهمية الإسراع في التنفيذ مع مراعاة الجودة لتحقيق الاستدامة في مشروعات الرصف.

وشدد اللواء محمد علوان، على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات، مؤكدًا أن تطوير شبكة الطرق يأتي على رأس أولويات المحافظة لتحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية الشاملة.