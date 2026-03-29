محافظ المنوفية يسلّم عقود تقنين أراضي أملاك دولة لعدد من المواطنين

سلم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية 6 عقود تقنين نهائية جديدة لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، بحضور المستشار القانوني للمحافظة ،مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة ، مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام .

وأوضح المستشار القانونى للمحافظة أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة كخطوة مهمة نحو التحول الرقمى والتى تمثل اطاراً تشريعياً حديثاً يهدف إلى تقنين واضع اليد على أملاك الدولة من خلال قيام المواطن بالدخول على المنصة وتقديم بيانات قطعة الأرض محل التعدي وبياناته الشخصية وتقوم المنصة بإستكمال باقى الإجراءات الكترونياً من خلال تكليف مديرية المساحة بعمل رفع مساحى للقطعة بإحداثيات دقيقة واستكمال كافة الإجراءات بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة الكترونياً تيسيراً على المواطنين وإنهاء الملفات بصورة دقيقة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على إنهاء ملف التقنين بالكامل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مناشداً غير الجادين بسرعة استكمال إجراءاتهم للاستفادة من التيسيرات التي قدمتها الدولة ، مشدداً على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المواطنين الجادين، مؤكداً التعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام الصارم بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية أن ملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتاً إلى أن ما يتم من جهود سيحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية لصالح المواطنين والدولة ، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطنين والدولة على حد سواء.