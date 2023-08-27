رئيس بلدية المحلة: هدفنا البقاء في الممتاز خلال الموسم المقبل

تحدث مصطفى الشامي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، عن طموح الفريق في الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

وقال الشامي في تصريحات تلفزيونة ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " هدفنا في موسمنا الأول بالدوري الممتاز بعد العودة هو البقاء في الدوري وتقديم كرة قدم ترضي المتابعين وتليق باسم النادي".

وتابع: " نسعى لتوفير أجواء ملائمة لتقديم عناصر مميزة تفيد الكرة المصرية، وليس التعاقد مع الأسماء الكبيرة من اللاعبين".

وأتم: "نادي بلدية المحلة قام بتغيير 15 مديرا فنيا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ولكن النادي الآن ولأول مرة منذ فترة كبيرة ينعم باستقرار على المستوى الإداري".