تحطم مروحية تقل عسكريين أمريكيين في أستراليا

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم الأحد، وقوع حادث ينخرط فيه أفراد من وزارة الدفاع الأمريكي أثناء تدريبات "بريداتور ران 2023" بالقرب من مدينة داروين بأستراليا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية، إن الحادث وقع اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في جزيرة ميلفيل، أثناء التدريبات.

وأضاف أن التركيز ينصب الآن على التعامل مع الحادث وضمان سلامة المتواجدين فيه.

ولفتت "سي إن إن" إلى عدم توافر مزيد من المعلومات حول وجود أي ضحايا.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية، أن طائرة هليكوبتر من طراز في-22 أوسبري تحطمت قبالة ساحل داروين في جزيرة ميلفيل، وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان صادر عنها اليوم "تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية، ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية"، نافية بذلك أي تورط في حادث سقوط المروحية.