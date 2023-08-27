صلاح مغاوري: تركيز مصر على الصناعات الثقيلة ظهر بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن تركيز مصر على الصناعات الثقيلة يظهر بشكل واضح في السنوات الأخيرة، خاصة أن صناعات الصلب تدخل في المشروعات الضخمة، ومشروعات البنية التحتية.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الرئيس السيسي منذ أن تولى قيادة الدولة المصرية، ركز على توطين الصناعات في مصر، مثل صناعة القطارات والسيارات، بالتعاون مع الشركات العالمية.

خطوة هامة للأمام

وتابع الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أنه سيتم إنتاج قطارات وعربات سكك حديدية بنسبة مكون محلي 97%، وهي خطوة هامة للأمام.