أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجه رئاسي بتطوير صناعة الحديد والصلب

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

في مقدمتها الحديد والصلب.. السيسي يوجه بتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.

8 آلاف مقاتل من 34 دولة.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل تدريب النجم الساطع 2023

تدريب النجم الساطع 2023.. أعلنت القوات المسلحة، في بيان لها، تفاصيل التدريب العسكري المشترك النجم الساطع 2023، والذي يشارك فيه 8000 مقاتل من 34 دولة، والذي ينفذ في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

عاشور: أعداد الجامعات في مصر أصبحت "الضعف" منذ 2014 لاستيعاب الطلاب.. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات والإنفوجرافات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاء أجراه مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض أبرز الخطوات الإيجابية التي تحققت بالقطاع، والخطط المستقبلية لتعزيز مسارات نموه.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

متحدث الرئاسة: دعوة بريكس لمصر تتويج لجهود 9 سنوات من بناء اقتصاد قوى

أكد المستشار دكتور أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن دعـوة تجمع بريكس لمصر تعد تتويجًا لـ ٩ سنوات من النمو والجهد والتنمية والتخطيط المحكم للوصول لغايات ونتائج تتمثل فى بناء اقتصاد قوى ومتنامي وقادر رغم صعوبات كثيرة جدا ومتعددة كصعوبات واجهتها مصر فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤ ثم صعوبات إقليمية متعددة ثم صعوبات دولية منذ عام ٢٠٢٠.

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارة النقل

إحتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندسى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندسى الهيئة القومية للأنفاق ، والدورة رقم 1 لمهندسى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التى استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل .

مجلس الأعمال الإفريقي يؤكد أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس

أكدت الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي إن انضمام مصر كعضو بتجمع البريكس هام جدًا وخطوة نحو التعاون الإفريقي مع دول البريكس، بحيث يتم جذب استثمارات دول البريكس إلى مصر ويتم التصنيع والتصدير إلى القارة الإفريقية تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية عبر حوافز للاستثمار في القارة الإفريقية، وأن تكون هناك حوافز للاستثمار وبيئة داعمة لجذب الاستثمارات من دول البريكس وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والمنتج الإفريقي لدول البريكس ودول القارة الإفريقية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 27 أغسطس، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بالأسماء.. وزير العمل ومحافظ سيناء يكرمان محرري العمل بالصحف

كرم وزير العمل حسن شحاتة اليوم السبت، محرري العمل من وسائل إعلام قومية وحزبية وخاصة،وقنوات فضائية،ووكالات الأنباء المشاركين فى الدورة التدريبية بشأن "التناول الاعلامي لموضوعات العمل والإتفاقيات الدولية"، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،وايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

علّق محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على ظهور المتحور الجديد لكورونا، مؤكدا أن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط "وحدوث الأوبئة أمر وارد".

لو ساكن في المناطق دي.. تعرف على محطات مترو الأنفاق الجديدة

يستعد الخط الثالث لمترو الانفاق لافتتاح 6 محطات مترو جديدة، والتي تعرف بـ بالخط الأخضر، وتعد هي الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وهذه المحدات هي المحطة النفقية محطة مترو السودان و4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، وأخيراً محطة محور روض الفرج السطحية.