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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارة النقل

القوات المسلحة
القوات المسلحة

إحتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندسى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندسى الهيئة القومية للأنفاق ، والدورة رقم 1 لمهندسى الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التى استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل .

بدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذى برز خلاله مدى التطور العلمى الذى وصل إليه المتدربين بعد تلقيهم أحدث المواد العلمية بواسطة نخبة من المتخصصين فى مجالات عملهم.

كما تم إستعراض الموقف التدريبى الذى تضمن شرح مفصل لبرنامج الدورات ومدى ما إكتسبه المتدربين من مستوى علمى ومعرفى و إنضباط ذاتى الذى يعد من أهم سمات العسكرية المصرية العريقة.

أعقبه عرض فيلم تسجيلى تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية بدءاً من إستقبال الدارسين مروراً بالتدريب الفنى والتخصصى حتى ختام الدورة ، وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التى شكلت لهم وعى ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن ، تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة .

وألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها فى تدريب وتأهيل خريجى وزارة النقل وفقاً لرؤية الدولة المصرية من خلال إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل فى مختلف القطاعات بما يواكب التطور التكنولوجى المتلاحق فى مختلف المجالات خاصة بعد النقلة النوعية التى تشهدها وزارة النقل على كافة المستويات .

فيما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية؛ مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية  ، كما أشار إلى حرص الأكاديمية العسكرية على توفير كافة المقومات التى تسهم فى إكتساب الدارسين للعلوم والخبرات العلمية والعملية التى تعظم من قدراتهم لآداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه .

وفى ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم فى آداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة .

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصرى والإرتقاء بمستوى وعيهم المعرفى والثقافى والعلمى وفقاً لمناهج علمية حديثة تمكن من بناء كافة الجوانب الشخصية بما يتماشى مع منظومة التطوير التى تشهدها مصرنا الحديثة وتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية .

حضر الحفل اللواء أ ح خالد أحمد شوقى مساعد وزير الدفاع ، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة النقل .

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الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من العاملين بوزارة النقل

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