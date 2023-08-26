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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لو ساكن في المناطق دي.. تعرف على محطات مترو الأنفاق الجديدة

صدى البلد

يستعد الخط الثالث لمترو الانفاق لافتتاح 6 محطات مترو جديدة، والتي تعرف بـ بالخط الأخضر، وتعد هي الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وهذه المحدات هي المحطة النفقية محطة مترو السودان و4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، وأخيراً محطة محور روض الفرج السطحية.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

 

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهي "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذي تم تشغيله  أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

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ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية (السودان) وعـدد 4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيــل – جامعـة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهــرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).

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قال وزير النقل، كامل الوزير، إنه ستتم زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لأكثر من 25 محطة عقب افتتاح المراحل الجديدة من خطوط المترو مثل «محطات الخط الثالث للمترو التي ستصل إلى إمبابة وروض الفرج والطريق الدائري».

 

وأضاف الوزير  أن أسعار تذاكر المترو الحالية تشمل ركوب 25 محطة، لكن مع افتتاح مراحل جديدة خلال الفترة القادمة سيتم زيادة الأسعار لتتناسب مع التشغيل.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل اليوم مؤتمرا صحفيا  بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة  لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلى الحي الحكومي.

 

الخط الأخضر الخط الثالث لمترو الأنفاق

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